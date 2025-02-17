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Спички - не игрушка

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Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Представители Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 16 февраля, отправляются в Саудовскую Аравию с целью провести переговоры с делегатами от РФ по конфликту на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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ВМ
Вениамин Мельников
ежик в тумане.
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