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При увольнении пенсионерам положены сразу несколько выплат: какие именно?

При увольнении пенсионерам положены сразу несколько выплат: какие именно?

При увольнении пенсионерам положены сразу несколько выплат, доплат и компенсаций. Увольняющемуся сотруднику, в том числе пенсионеру, работодатель обязан начислить все заработанные выплаты, сообщает «Парламентская газета».

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