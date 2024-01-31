Власти Калужской области опровергли сообщения о стрельбе в школах

РИАМО - 31 янв. В анонимных Telegram-каналах снова появились фейковые сообщения о стрельбе в школах Калуги, это информация не соответствует действительности, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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