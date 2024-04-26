История с арестом замминистра МО и его кумовьёв-подельников обрастает всё большими подробностями. И нет, они не касаются деталей тех преступлений за которые эту компашку отправили на время следствия в СИЗО.
"Крестил его детей и помогал брать взятки".
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Почти все учиться в военных училищах, заканчивают академии, становятся кандидатами наук, а максимум до полковника дослуживаются, а этот раз и готово, генерал армии, за какие привилегии
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6 час.
Дмитрий Гурин
Смертная казнь в современном действии, слишком краткосрочный и не вызывающий тревогу эпизод конца жизни. Не даром в прошлые времена процессу принудительного перехода в другой мир придавали огромное значение. Маньяки, насильники и прочие заставляли своих жертв мучиться чуть ли не годами а здесь возможно кратковременная боль и аут. Лично я против смертной казни, а вот пожизненного заключения только с поправкой о любом запрете на освобождение (никаких просьб, ходатайств и прочего) полностью за. Когда знаешь что вся твоя оставшаяся жизнь изо дня в день будет отличаться только временем появления солнечного света в камере, да и то мизерного, в пору свихнуться......................
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6 час.
p
patentlil
Стрелять - не выход. МЕНЯТЬ - да!
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23 мин.
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