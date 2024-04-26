"Крестил его детей и помогал брать взятки".

Дмитрий Гурин

Смертная казнь в современном действии, слишком краткосрочный и не вызывающий тревогу эпизод конца жизни. Не даром в прошлые времена процессу принудительного перехода в другой мир придавали огромное значение. Маньяки, насильники и прочие заставляли своих жертв мучиться чуть ли не годами а здесь возможно кратковременная боль и аут. Лично я против смертной казни, а вот пожизненного заключения только с поправкой о любом запрете на освобождение (никаких просьб, ходатайств и прочего) полностью за. Когда знаешь что вся твоя оставшаяся жизнь изо дня в день будет отличаться только временем появления солнечного света в камере, да и то мизерного, в пору свихнуться......................