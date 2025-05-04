В 2026 году во Владимирской области заработает новая мера поддержки

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми смогут рассчитывать на ежегодную компенсацию от государства — разницу между стандартным и льготным налогом на доход в размере 7% вернут через Социальный фонд, если семья соответствует критериям нуждаемости.
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