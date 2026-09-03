Нефть уже не главное: экономику будущего строят на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме стартовала новая эра развития Дальнего Востока: более 380 соглашений на рекордную сумму почти 6,5 трлн рублей, запуск единого преференциального режима, строительство глубоководного порта Архангельск как части Трансарктического транспортного коридора и масштабные инициативы в цифровой экономике и кадровой политике.
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