Захарова о посреднической роли ФРГ в урегулировании на Украине: экс-канцлер Меркель подорвала доверие к Берлину

На фоне заявлений администрации Трампа о возможном выходе из переговорного процесса по Украине в политических и экспертных кругах идут дискуссии касательно того, кто вместо Вашингтона может выступить посредником.
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