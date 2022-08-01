Военнослужащие армии США на базе в Багдаде приведены в состояние повышенной боеготовности из-за угрозы штурма военного объекта

Из Ирака приходят сообщения о том, что в столице страны ситуация выходит из-под контроля властей. Толпы протестующих осаждают и в итоге захватывают правительственных здания и иные сооружения в так называемом зелёном квартале Багдада.
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