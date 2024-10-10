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Экс-генсек НАТО заявил об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

Экс-генсек НАТО заявил об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

Оказание странами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. С таким мнением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Прав, собака. Если бы Россия не остановилась в Крыму, а пошла бы дальше до Ужгорода, никакого военного конфликта  не было бы.
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13 час.

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