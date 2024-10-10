Экс-генсек НАТО заявил об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

Оказание странами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. С таким мнением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии