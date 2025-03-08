Украинский беспилотник на подлете к Ярославлю нейтрализован военными

Военные предотвратили атаку украинского беспилотника на Ярославль. Губернатор Михаил Евраев сообщил о безопасности региона и призвал жителей сообщать о находках обломков БПЛА, которые могут быть важны для следствия.
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