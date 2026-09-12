МВД объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина, известного как Дед Архимед

Министерство внутренних дел России объявило в розыск видеоблогера Дмитрия Пуркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известного как Дед Архимед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Без водоснабжения...
- СТ Фон дер Ляйен: фи...
- Экипаж российског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым