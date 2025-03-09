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Глава МИД Канады поддержала кандидата, способного «справиться с Трампом»

Глава МИД Канады поддержала кандидата, способного «справиться с Трампом»

Кандидат на пост главы правящей в Канаде Либеральной партии и на должность премьер-министра страны Марк Карни способен справиться с президентом США Дональдом Трампом, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли 10 марта в эфире телеканала CTV.

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