Посольство России заявило о безрассудных маневрах вертолета у русского фрегата

Посольство России в Дании назвало действия датского военного вертолета Fenec, выполнявшего фотосъемку русского фрегата в международных водах, провокационными и опасными.
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