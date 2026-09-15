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Царьград

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Посольство России заявило о безрассудных маневрах вертолета у русского фрегата

Посольство России заявило о безрассудных маневрах вертолета у русского фрегата

Посольство России в Дании назвало действия датского военного вертолета Fenec, выполнявшего фотосъемку русского фрегата в международных водах, провокационными и опасными.

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Валерий Фоменков

"Министерство обороны Дании отреагировало на пиротехнику крайне эмоционально. Военные назвали запуск сигнальных ракет «обстрелом», созвали совещание с парламентом..." Ибо нех...й Дании совать свой нос туда, куда её не просили!