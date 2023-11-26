Опасен ли гель-лак для ногтей: к чему может привести частое снятие покрытия Ирэн ОрлонскаяМаникюр с использованием гелевого покрытия является одним из наиболее популярных процедур в области красоты, но при этом сопряжен с рядом рисков.
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