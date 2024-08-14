FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной помощи Украине

Журналисты Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, написали, что в Европе не ведутся существенные обсуждения вариантов военной поддержки Украины, также там с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.
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