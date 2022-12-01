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«Достичь технологического суверенитета»: в Сочи начинает работу II Конгресс молодых учёных

«Достичь технологического суверенитета»: в Сочи начинает работу II Конгресс молодых учёных

Такие события, как Конгресс молодых учёных, играют особую роль в процессе достижения Россией технологического суверенитета, заявил в беседе с RT министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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