SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для всехС 14 января 2025 года SMITE 2, долгожданное продолжение популярной MOBA от третьего лица, станет доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования.
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