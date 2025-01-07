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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для...

SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для...

SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для всехС 14 января 2025 года SMITE 2, долгожданное продолжение популярной MOBA от третьего лица, станет доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования.

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