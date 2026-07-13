Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

В части Бостандыкского района Алматы на день отключат холодную воду

В части Бостандыкского района Алматы на день отключат холодную воду

В части Бостандыкского района Алматы 15 июля временно приостановят подачу холодной воды. Ограничение будет действовать с 9:00 до 20:00 в связи с проведением плановых работ на объектах водоснабжения, cообщили в «Алматы Су».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии