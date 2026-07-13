В части Бостандыкского района Алматы на день отключат холодную воду

В части Бостандыкского района Алматы 15 июля временно приостановят подачу холодной воды. Ограничение будет действовать с 9:00 до 20:00 в связи с проведением плановых работ на объектах водоснабжения, cообщили в «Алматы Су».
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