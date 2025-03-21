Журналист Херш: Трамп намерен превратить Крым в курорт мирового уровня

Ранее издание Semafor, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территориейАмериканский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для превращения Крыма в международный курорт.
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