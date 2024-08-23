В Омске одобрили проект восьмиэтажного дома, который построят недалеко от дендросада. Строительство будет идти на площадках, где раньше находились аварийные дома.
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В Омске одобрили проект восьмиэтажного дома, который построят недалеко от дендросада. Строительство будет идти на площадках, где раньше находились аварийные дома.