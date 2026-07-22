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Царьград

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TF1 сообщил: пожар во Франции вынудил эвакуировать 400 человек

TF1 сообщил: пожар во Франции вынудил эвакуировать 400 человек

На юге Франции, в департаменте Вар, пожар охватил 2,5 тыс. гектаров. Из-за огня эвакуировали 400 жителей, а 2,3 тыс.

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