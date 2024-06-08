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"Ъ": экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

"Ъ": экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Прокурор запросил для бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями во время строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах, сообщили в газете "Коммерсант".

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Где как не на стройке можно деньги государственные воровать? В коммерческой деятельности разобрались бы быстрее! И по другому!
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14 час.
тн
татьяна неструева
ну  как же  без  еврея   на  большой стройке . ?
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8 час.

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