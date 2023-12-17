АРМИЯ УКРАИНЫ ПОСТАВИЛА НОВЫЙ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ПОХОРОН. ПУШКИ ЕСТЬ - ГДЕ ВЗЯТЬ "МЯСО"?

А что вы хотите, кружевные труселя до добра не доводят!😎😜👈💀

ОТ

Олег Тимофеев

Ведь все это хотел предотвратить Стрелков но ему помешал Сурков о чем сегодня стыдливо умалчивают. Вот она Сурковская победа.