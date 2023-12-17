АРМИЯ УКРАИНЫ ПОСТАВИЛА НОВЫЙ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ПОХОРОН. ПУШКИ ЕСТЬ - ГДЕ ВЗЯТЬ "МЯСО"?

ВСУ бьют ужасный рекорд по количеству похорон за сутки. Аналитики полагают, что совсем скоро Зеленскому будет просто некем воевать.
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