В России построят инновационные автономные азимутальные буксиры

Новые автономные суда, в том числе инновационные азимутальные буксиры, разрабатываются в России, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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