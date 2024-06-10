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В России построят инновационные автономные азимутальные буксиры

В России построят инновационные автономные азимутальные буксиры

Новые автономные суда, в том числе инновационные азимутальные буксиры, разрабатываются в России, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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