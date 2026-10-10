Психолог Лысакова объяснила постоянный скроллинг соцсетей тревожным звоночком

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Психолог Анастасия Лысакова объяснила, почему даже предельно измотанный человек порой подолгу не выпускает телефон из рук, бездумно прокручивая ленту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым