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ФедералПресс

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Психолог Лысакова объяснила постоянный скроллинг соцсетей тревожным звоночком

Психолог Лысакова объяснила постоянный скроллинг соцсетей тревожным звоночком

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Психолог Анастасия Лысакова объяснила, почему даже предельно измотанный человек порой подолгу не выпускает телефон из рук, бездумно прокручивая ленту.

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