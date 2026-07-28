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Daily Storm

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«Каска не хуже шапочки»: британские школы начнут готовить детей для заводов и предприятий

«Каска не хуже шапочки»: британские школы начнут готовить детей для заводов и предприятий

Премьер Бернхэм решил перестроить программы под нужды бизнесаПремьер-министр Великобритании Энди Бернхэм планирует предложить школам по всей Англии перестроить учебные программы под нужды местных предприятий.

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