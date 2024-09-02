В Хабаровском крае военнослужащие ВВО осваивают гладкоствольные оружия для уничтожения БпЛА

В ходе проведения занятия, военнослужащие вели стрельбу из гладкоствольного оружия по тарелкам, запускаемым со специального устройства по команде инструктора, которые имитируют БпЛА типа квадрокоптеров, гексакоптеров и FPV-дронов.
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