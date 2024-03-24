Драмтеатр Улан-Удэ направит деньги с продажи билетов пострадавшим в теракте

Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева в Улан-Удэ решил провести спектакль "Очень простая история" 24 марта, а деньги с продажи билетов направить семьям, потерявшим близких в теракте в "Крокус Сити Холле".
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