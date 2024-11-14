На восстановление сорванной ветром крыши детсада в Табунах направят 8 млн рублей

Режим ЧС позволит существенно сократить все предварительные процедуры и максимально быстро начать ремонт На ремонт крыши здания детсада в селе Табуны направят деньги из бюджета Алтайского края, сообщает АКЗС.
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