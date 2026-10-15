Российские военнослужащие нанесли удар по грузовому терминалу «Новой Почты» в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ ликвидировала...
- Путин, Трамп и Си...
- «А вы продолжайте...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым