«В школе вас обманывали!» - Или почему простые числа не так просты?

Мы все когда-то изучали простые числа, теперь любой пятиклассник (конечно, достаточно послушный, чтобы выучить уроки) объяснит вам, что это такое, приведет пару примеров и на коленях разложит небольшое число на простое факторы.
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