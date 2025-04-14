Превращаем куриный бульон в быстрый яичный суп. Готовить проще простого

Сделать наваристый суп можно и на основе диетического куриного бульона. К привычным ингредиентам достаточно будет добавить всего пару яиц и немного кукурузного крахмала: суп получится сытным, но легким, подавать его лучше всего с гренками, или сухариками.
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