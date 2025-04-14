Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Лаваш. Не Может. Таять. Это. Азиатская. Картонка. Потом. Проблемы. С. ЖелудкомСмешали банан с т...
  • Арик Кука
    Кальций Надо брать в коровниках на просторах страны. Кроме дальнего востока, есть ещё земли полно.Где брать кальций...
  • ЭММА
    💯👍🏻Суперфрукты, кото...

Превращаем куриный бульон в быстрый яичный суп. Готовить проще простого

Превращаем куриный бульон в быстрый яичный суп. Готовить проще простого

Сделать наваристый суп можно и на основе диетического куриного бульона. К привычным ингредиентам достаточно будет добавить всего пару яиц и немного кукурузного крахмала: суп получится сытным, но легким, подавать его лучше всего с гренками, или сухариками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх