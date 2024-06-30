Создана математическая модель для складов. Она управляет роботами

В России разработали математическую модель идеального автоматизированного складаРоссийские инженеры разработали математическую модель, оптимизирующую работу автоматизированных складов: эта модель позволяет сократить количество используемых роботов на складе в среднем на треть и повысить эффективность складских операций на 10%.