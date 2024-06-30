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Создана математическая модель для складов. Она управляет роботами

Создана математическая модель для складов. Она управляет роботами

В России разработали математическую модель идеального автоматизированного складаРоссийские инженеры разработали математическую модель, оптимизирующую работу автоматизированных складов: эта модель позволяет сократить количество используемых роботов на складе в среднем на треть и повысить эффективность складских операций на 10%.

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