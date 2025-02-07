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Царьград

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ВСУ вклинились в оборону противника на пять километров: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

ВСУ вклинились в оборону противника на пять километров: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Группировка войск "Север" продолжает уничтожать украинских оккупантов в Курской области.Украинская армия в составе двух механизированных батальонов на БМП и бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения двинулась в сторону русского приграничья.

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АХ
Александр Харченко
Ты кого представляешь, мудила?
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