Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области.
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