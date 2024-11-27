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Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области.

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