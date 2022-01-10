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Лидеры Эфиопии и США провели «откровенный» разговор по телефону

Лидеры Эфиопии и США провели «откровенный» разговор по телефону

Телефонный разговор провел президент США Джо Байден с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом о продолжающемся конфликте в Тыграе и выразил обеспокоенность по поводу задержаний в условиях чрезвычайного положения, 10 января передает Al Jazeera.

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