Марочко сообщил о минировании ВСУ позиций при отступлении на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении на Купянском направлении минируют свои позиции. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.