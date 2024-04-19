На пять дней в Актау отключат горячую воду

Отопительный сезон в областном центре для всех объектов завершился 15 апреля, передает inAktau.kz. Накануне в городском акимате состоялось заседание штаба по коммунальным вопросам под председательством заместителя акима города Тилека Нурпеисова.
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