Медвежий угол

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Всё только начинается...

Всё только начинается...

Очень правильно сегодня сказал основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский: «Украина ещё не поняла, как и весь Запад, что эта частная победа — начало их глобального поражения».

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