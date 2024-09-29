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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется в январе. Скоро будет анонс»

«В UFC всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят.

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