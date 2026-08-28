Оперативники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение, совершенное в Москве в 2017 году

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, Управления уголовного розыска московского Главка, УВД по Южному округу столицы и Отдела МВД России по району Нагатино-Садовники задержан один из подозреваемых в разбое.
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