Выпуск программы «Время» в 21:00 от 01.10.2024

Смотрите в этом выпуске: Иран объявил о второй волне ракетной атаки по Израилю после его вторжения в соседний Ливано; российские военные освободили населенные пункты Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области; суд в Севастополе арестовал двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о вооруженных силах России; развитие топл.