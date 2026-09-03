Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники, пишет «Интерфакс». Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году.
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