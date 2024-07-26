В Красноярском крае из «Почты России» за год уволилась тысяча работников

В Красноярском крае не работают 237 почтовых отделений — это 30% от всех отделений в регионе. Такие данные в своем докладе назвал директор регионального Управления федеральной почтовой связи АО «Почта России» Юрий Кочнев на встрече с депутатами заксобрания.