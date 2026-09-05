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Внезапное поражение «Реала», Медведев и Калинская в 1/8 US Open, возвращение Трусовой и победа Дзепки, Мостовой в «Локо», расширенный состав сборной и другие новости

1. «Реал» внезапно проиграл «Бетису» в Ла Лиге – 0:1. Пэрротт забил на 81-й, гол Эспи ударом через себя  отменили , Мбаппе не реализовал пенальти на 94-й.

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