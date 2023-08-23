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  • Александр
    Похоже что в старину на одного нормального человека был свой оракул или Кассандра..Сколько их уже повытаскивали откуд...Какое пугающее пр...
  • Татьяна
    С какой целью рекламируете?Почему люди массо...
  • Grandad
    В гробу этот старец переворачивается от таких измышлизмов.Какое пугающее пр...

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