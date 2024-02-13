Прорыв информационной блокады

Сергей Догадин

Думаю что весь этот ажиотаж с интервью В.В Путина очень преувеличен нашими СМИ и ТВ . Пройдет совсем немного времени и об этом интервью будут вспоминать только у нас., остальному миру будет похрену. К тому времени будут другие проблемы у всех. Хорошо бы что бы я ошибался.