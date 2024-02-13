Андрей Соколов Интервью Путина американскому журналисту вызвало бурную реакцию во всем мире В центре самого пристального внимания всего мира продолжает оставаться интервью, которое президент России Владимир Путин дал в четверг в Кремле популярному американскому журналисту Такеру Карлсону.
Прорыв информационной блокады
Комментарии
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Сергей Догадин
Думаю что весь этот ажиотаж с интервью В.В Путина очень преувеличен нашими СМИ и ТВ . Пройдет совсем немного времени и об этом интервью будут вспоминать только у нас., остальному миру будет похрену. К тому времени будут другие проблемы у всех. Хорошо бы что бы я ошибался.
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14 час.
Юрий Золотарев
Забе-егали, тараканы?!
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13 час.
Юрий Золотарев
"Забывается" буквально всё. Но вот СЛЕДЫ остаются.
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13 час.
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