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Генпрокурор Краснов: у главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости

Генпрокурор Краснов: у главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости

mvd.ru ОБЩЕСТВО 09 декабря 2021 / 06:21 Автор: Аглая Чайковская Подозреваемый во взяточничестве глава ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафронов, помимо особняка с «золотым унитазом», имел еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.

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