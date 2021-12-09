Генпрокурор Краснов: у главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости

mvd.ru ОБЩЕСТВО 09 декабря 2021 / 06:21 Автор: Аглая Чайковская Подозреваемый во взяточничестве глава ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафронов, помимо особняка с «золотым унитазом», имел еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.