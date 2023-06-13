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Замглавы Белгородской области Полежаев заявил, что более 3 тысяч жителей региона остались без света из-за обстрелов ВСУ

Замглавы Белгородской области Полежаев заявил, что более 3 тысяч жителей региона остались без света из-за обстрелов ВСУ

3,4 тысячи жителей остались без электричества в пограничных населенных пунктах Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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