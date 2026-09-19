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Международные эксперты из 11 стран наблюдают за выборами в Алтайском крае

Международные эксперты из 11 стран наблюдают за выборами в Алтайском крае

Делегация из 12 представителей познакомилась с особенностями голосования в регионе Делегация международных электоральных экспертов приступила к наблюдению за ходом голосования в Алтайском крае.

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